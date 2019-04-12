سقوط صاحب محل أدوات منزلية لاتجاره بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء بالغربية

كانت تحريات ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قد أكدت قيام صاحب محل أدوات منزلية بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من المحل الخاص به الكائن بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمحل عمله، وعُثر بحوزته على 5670 دولار أمريكى و5155 يورو و 40 جنيه إسترلينى و92 ألف جنيه مصرى وهاتف محمول.

وبمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيله نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.