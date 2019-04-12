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الجمعة، 12 أبريل 2019 03:26 م
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سقوط صاحب محل أدوات منزلية لاتجاره بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء بالغربية

الجمعة، 12 أبريل 2019 03:05 م
سقوط صاحب محل أدوات منزلية لاتجاره بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء بالغربية دولار - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط صاحب محل أدوات منزليه بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية، لقيامه بالاتجار فى النقد الاجنبي خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، وبحوزته 5670 دولار أمريكى و5 ألاف يورو و92 ألف جنيه مصرى.

كانت تحريات ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قد أكدت قيام صاحب محل أدوات منزلية بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من المحل الخاص به الكائن بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمحل عمله، وعُثر بحوزته على 5670 دولار أمريكى و5155 يورو و 40 جنيه إسترلينى و92 ألف جنيه مصرى وهاتف محمول.

وبمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيله نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

 


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