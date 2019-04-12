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سقوط شبكة لتبادل الزوجات بشبرا الخيمة يقودها "سباك" من خلال صفحة "فيس بوك"

الجمعة، 12 أبريل 2019 11:18 ص
سقوط شبكة لتبادل الزوجات بشبرا الخيمة يقودها "سباك" من خلال صفحة "فيس بوك" تبادل زوجات-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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تباشر نيابة أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشارعمرو عوض وبإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام لنيابات جنوب بنها، التحقيق مع سباك وزوجته بتهمة تكوين شبكة لتبادل الزوجات.
 
كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم، أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك" تحت اسم "يوسف ومها تبادل زوجات" يستقطب خلالها راغبى المتعة من تبادل الزوجات، وإقامة حفلات جنسية بتادل زوجة المتهم مع آخرين.
 
وكانت مباحث الاتصالات والانترنت، قد تلقت بلاغا بوجود صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، "الفيس بوك" عن وجود صفحة شخصية للمتهم تدعو لاستقطاب راغبى المتعة، حيث تبين من التحريات أن صاحب الصفحة شخص يعمل سباكا وتم استئذان النيابة العامة لضبطه. 
 
انتقلت قوة أمنية لشقة المتهم بمنطقة شبرا الخيمة، وتم ضبطه وزوجته والتحفظ على هواتف وأجهزة محمول المتهمين، وبفحصه تم العثور على صور لزوجته فى أوضاع مخلة، ارسلها لأشخاص تواصل معهم لإقامة حفلات جنسية عن طريق زوجة كل منهم.
 
واعترفت المتهمة بارتكابهما للواقعة فى التحقيقات، حيث قالت إن زوجها يعمل "سباك"، وشعر بملل من العلاقة الزوجية بينهما وعرض عليها فكرة إقامة علاقة جنسية مع زوجين عن طريق التبادل، وأضافت المتهمة أن زوجها، أنشأ صفحة على فيس بوك وتواصل مع أشخاص وأقاموا حفلات جنسية.
 
يذكر أن مباحث الآداب، ضبطت شبكتين لتبادل الزوجات من قبل بمنطقة شبرا الخيمة وتم الحكم عليهم بالحبس. 
 

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تبادل الزوجات

ضبط شبكة تبادل زوجات بشبرا الخيمة

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