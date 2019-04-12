رفع 700 طن تراكمات على الطرق الرئيسية بالخانكة استعدادا لافتتاح مشروعات

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الخانكة برئاسة اللواء ياسر حفناوى، وطلال ربيع نائب رئيس المركز، وحسن الشورى رئيس الوحدة المحلية بأبو زعبل، ومحمدعبد الرازق رئيس الوحدة المحلية بسرياقوس، والسيد الأكشر رئيس الوحدة المحلية بالمنايل، وأحمد رزق رئيس الوحدة المحلية بعرب العليقات، حملة نظافة على ترعة الإسماعلية بداية من حدود قليوب وطريق سرياقوس مرورا بوحدة المنايل ووحدة أبوزعبل حتى وحدة عرب العليقات طريق الزيارة بوجود معدات جميع مجالس المدن والوحدات المحلية للأربع وحدات.

وأكد طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، أنه تمت حملة مشتركة للرفع التركمات الموجودة بالطريق من سرياقوس حتى مدخل السجن العمومى، وأمام 59 عمارة وأمام 113 عمارة، وجرد الطريق بالبوكتات موزعين على الطريق العام وتم رفع تركمات اليوم بحوالى 700 طن، وتمت إزالة 5 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة خلف 113 و59 عمارة وتمت إزالة كلية لجميع الحالات.

وأضاف طلال، أن الحملات مستمرة حتى رفع كل التراكمات بالطرق وإزالة كافة التعديات على الطريق الرئيسى.