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الجمعة، 12 أبريل 2019 03:58 ص
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رئيس سلوفاكيا يرفض مشروع قانون يحظر غناء الأناشيد الوطنية الأجنبية

الجمعة، 12 أبريل 2019 03:00 ص
رئيس سلوفاكيا يرفض مشروع قانون يحظر غناء الأناشيد الوطنية الأجنبية آندريه كيسكا رئيس سلوفاكيا
براتيسلافا /أ ش أ/
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أعلن مكتب رئيس سلوفاكيا ، آندريه كيسكا ، فى بيان الخميس ، رفض الرئيس التصويت لصالح مشروع قانون مثير للجدل ينص على حظر الأناشيد الوطنية الأجنبية فى البلاد.

وأوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية باللغة الإنجليزية أن كيسكا اعتبر التشريع "متعارضاً مع حكم القانون" ، لذا فإنه استخدم حق النقض ضده.

وأشارت الشبكة إلى أن المشرعين فى سلوفاكيا، الذين قالوا إنهم صوتوا لصالح التشريع بالخطأ فى مارس الماضى ، طلبوا فى وقت لاحق من الرئيس كيسكا استخدام حق النقض ضده.

وبعد رفض رئيس سلوفاكيا لمشروع القانون، الذى يفرض حوالى 7850 دولار غرامة على غناء النشيد الوطنى الأجنبى باستثناء ما يتم فى حضور وفد رسمى أجنبى ، سيعود إلى البرلمان للتصويت عليه مرة أخرى.

 


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حظر غناء الأناشيد الوطنية الأجنبية

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