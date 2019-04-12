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رئيس الوزراء يبحث مع رئيس المؤسسة الصينية للاستشارات الهندسية سبل التعاون

الجمعة، 12 أبريل 2019 10:22 ص
رئيس الوزراء يبحث مع رئيس المؤسسة الصينية للاستشارات الهندسية سبل التعاون الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وانج آن رئيس المؤسسة الصينية للاستشارات الهندسية الدولية، لبحث أطر التعاون فى المشروعات المختلفة، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

 وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: خلال اللقاء استعرض رئيس المؤسسة أعمال الشركة ونشاطاتها فى الصين وحول العالم، حيث أشار إلى أن الشركة تضاعف نشاطها على مدار العقود الأربعة الماضية، كما قدمت استشارات هندسية فى إطار مبادرة الحزام والطريق التى تسعى لتعزيز التنمية وتطوير البنية التحتية فى أكثر من 60 دولة.

وأشاد المسئول الصينى، بما شاهده فى مصر من طفرة فى مجال البنية التحتية، والمشروعات الكبرى فى مختلف مجالات التنمية، مثنياً بشكل خاص على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كمدينة ذكية تواكب العصر.

وأكد "وانج وان" وجود فرص كبيرة للتعاون مع مصر، من خلال المشروعات التى تمثل أولوية للتنمية فى إطار الخطة التنموية للحكومة المصرية.

 من جانبه، رحب الدكتور مصطفى مدبولى بما تضمنته الورقة التقديمية عن المؤسسة من رغبتها فى الاستثمار فى مجال الطاقة، وتعميق المكون المحلى فى المحطات والشبكات.

وأكد مدبولى، أن الرئيس السيسى يولى التعاون مع الصين اهتماماً خاصاً، من أجل الاستفادة من الخبرات المتميزة لدى الشركات الصينية فى مختلف المجالات، ولذا فإن الحكومة المصرية مستعدة لبحث كافة مقترحات التعاون من الصين.

 وفى ختام المقابلة، تم الاتفاق على قيام المؤسسة باستكمال المباحثات حول التعاون المقترح مع كل من وزير الكهرباء والطاقة ، ووزير التجارة والصناعة، حتى يتسنى تدشين التعاون فى أسرع وقت ممكن.

 

 


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