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الجمعة، 12 أبريل 2019 10:20 م
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لتحقيق التنمية المستدامة

رئيس البنك الدولى يتحدث عن دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الجمعة، 12 أبريل 2019 08:37 م
رئيس البنك الدولى يتحدث عن دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى
واشنطن عبد الحليم سالم
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تناقش حلقة نقاشية فى اجتماعات الربيع فى واشنطن "قوة الشراكات: حشد التمويل وإطلاق حلول القطاع الخاص"، والحلقة تهدف للخروج بمقترحات واضحة نحو شراكة أفضل لتحقيق التنمية المستدامة .
 
ويشارك فى الحديث ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، وفيليب إتش لو هويرو ، المدير التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية ،ونادية كالفينو ، وزيرة الاقتصاد والأعمال فى إسبانيا وأحمد شايد ، وزير المالية ، إثيوبيا وماريسا درو ، المدير التنفيذى ، قسم التأثير الاستشارى والمالية ، بنك كريدى سويس ولوسى هاينز ، شريك ، أكتيز اضافة الى هيرو ميزونو ، المدير التنفيذى ورئيس الاستثمار فى صندوق الاستثمار الحكومى للمعاشات التقاعدية فى اليابان ،وكيكو هوندا ، نائب الرئيس التنفيذى والمدير التنفيذى ، وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف (MIGA).
 
سيركز المتناقشون حول، كيف يمكن لقوة الشراكات أن تحقق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ، والدور الحاسم الذى يلعبه القطاع الخاص فى معادلة التنمية، وكذلك تعلم كيف يمكن لمؤسسات التنمية المتعددة الأطراف مثل مجموعة البنك الدولى والحكومات وأصحاب المصلحة فى التنمية، العمل بفعالية مع القطاع الخاص لتأمين حلول مستدامة للقطاع الخاص والتمويل لجعل أهداف التنمية المستدامة حقيقة واقعة للجميع.
 
 

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افريقيا

اجتماعات الربيع




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