حملة مكبرة لإزالة التعديات والباعة الجائلين شرق الإسكندرية

الإسكندرية ـ جاكلين منير

شن حى المنتزة شرق الإسكندرية حملة مكبرة لإزالة اشغالات الطريق بقيادة حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول وبحضور مدير إدارة أشغال الطريق والإعلانات.

حيث تم شن حملة لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط بالتعاون مع شرطة مرافق المنتزة أول وبتواجد رئيس مرافق المنتزه أول ومعاونى أشغال الطريق حيث تم إزالة اشغالات بشارع خالد بن الوليد والتنبيه على المحلات والباعة الجائلين بعدم وضع اى اشغالات على الطريق العام وإزالة اشغالات مغسلة بشارع 30 مغسله وتوجهت الحملة للمرور الميدانى لإعادة الانضباط وإزالة. اى معوقات بالطريق حرصا على سلامة المواطنين وللسيولة المرورية بكلا من ميدان الساعة، شارع الجلاء، ميدان توريل.

ومن جانبه، أكد حمدى عبد العليم شامه رئيس الحى على استمرار الحملات يوميا بنطاق الحى لمواجهة ظاهرة الاشغالات.