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جهاز مكافحة الإرهاب العراقى يعلن مقتل 12 داعشيًا خلال عملية تلال حمرين

الجمعة، 12 أبريل 2019 06:00 ص
جهاز مكافحة الإرهاب العراقى يعلن مقتل 12 داعشيًا خلال عملية تلال حمرين عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقى، مقتل 12 عنصرًا من "داعش" الإرهابى خلال عملية تلال حمرين التى انطلقت، الخميس، لملاحقة عناصر التنظيم الإرهابى.

وقال الجهاز - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "العملية، فى تلال حمرين، بإشراف مباشر من قائد قوات الجهاز الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، بدأت بتطهير القرى المحاذية لتلال حمرين، ثم القيام بإنزال جوى على التلال ذاتها".

وأضاف الجهاز "تمكنت قواتنا من قتل 12 عنصرًا من داعش، وتدمير مقر ولاية ديالى البديل، وقطع طريق الإمداد نهائياً، و تدمير 11 مضافة لداعش ومقر صحيفة النبأ الداعشية ومقرات أرزاق مقاتلى داعش، ومخازن للأعتدة والأسلحة، وإبطال مفعول 15 حزامًا ناسفًا".

وكان جهاز مكافحة الإِرهاب أعلن، الخميس، الشروع بعملية أمنية واسعة لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" فى تلال حمرين وتدمير جميع الكهوف والملاذات الآمنة لهم بمشاركة طيران الجيش العراقى وطيران التحالف الدولي.

 

 


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