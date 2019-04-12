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جنايات القاهرة تستمع لمرافعة دفاع 11 متهمًا بـ"أحداث كنيسة مار مينا" غدًا

الجمعة، 12 أبريل 2019 12:00 ص
جنايات القاهرة تستمع لمرافعة دفاع 11 متهمًا بـ"أحداث كنيسة مار مينا" غدًا المستشار محمد سعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس
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تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، ابتداء من غدٍ السبت، حتى 16 أبريل الجارى برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، لمرافعة دفاع 11 متهمًا فى القضية المعروفة بأحداث كنيسة مار مينا فى حلوان.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية فى الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مار مينا العجايبى والبابا كيرلس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع فى قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

 كما نسبت النيابة للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة، والانضمام لجماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.

 وكشفت التحقيقات عن تأسيس المتهم إبراهيم إسماعيل خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

كما تبين من التحقيقات سابقة استخدام السلاح النارى المضبوط حوزة المتهم إبراهيم إسماعيل مصطفى فى ارتكاب واقعة قتل 3 من العاملين بمحطة لتحصيل الرسوم بالطريق الإقليمى بمنطقة العياط، محافظة الجيزة.

 

 

 

 


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