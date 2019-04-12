video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 05:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

جبروت امرأة.. طالبت والد ابنتها بتخصيص 120 ألف جنيه مصروفات مدرسية

الجمعة، 12 أبريل 2019 05:00 ص
جبروت امرأة.. طالبت والد ابنتها بتخصيص 120 ألف جنيه مصروفات مدرسية محكمة الأسرة والخلافات الزوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

أقامت سيدة دعوى، طالبت فيها بإلزام مطلقها بدفع نفقة لإلحاق طفلتمها بالتعليم الأجنبى بدلاً من مدرستها الحالية، وذلك بعد إثبات قدرته على تحمل المصروفات التى تتجاوز 120 ألف جنيه فى العام الواحد.

 

وقالت "عاليا.ن.م"، فى دعوى نفقة التعليم التى أقامتها أمام محكمة الأسرة بـ6 أكتوبر، إن خلافات بينها ومطلقها اندلعت ودفعته لرفض دفع مصروفات ابنتهما وسلبها حق الولاية التعليمية، حيث نقل الطفلة من مدرسة تبعد عن منزلها ولا تتناسب مع مستوى الطبقة الاجتماعية التى تنتمى إليها.

 

وقدمت "عاليا" ما يفيد قدرة مطلقها المادية على تحمل المصروفات الدراسية بالمدرسة الأولى، مثبتة بتحريات عن دخله وأخرى بأصوله وممتلكاته، مؤكدة للمحكمة أنه نقل الصغيرة للكيد فيها ولإلحاق الضرر بابنتها.

 

ورد المدعى عليه، أثناء نظر الدعوى، بأن مطلقته استغلت الخلافات بينهما وحرمته من رؤية الصغيرة، فقرر نقلها من مدرستها إلى مدرسة أقرب لمنزل والديه حتى يستطيع رؤيتها .

 

وأكد المدعى عليه، أن سبب الخلاف الذى دفعه لتطليق زوجته هو عدم رضاها بتدخل والديه فى تربية طفلتهما، وفرض مواعيد لرؤيتهما حفيدتهما.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نور لمحكمة الأسرة: طليقى نقل طفلتى من مدرستها الخاصة للتعليم الحكومى لمكايدتى

زوجات بعد الستين على أعتاب محكمة الأسرة.. سُلبت حقوقهن ليخرجن من رحلة الحياة بورقة طلاق.. 400 سيدة تبحث عن نفقات معدومة وغرفة تحميهن من الشارع.. إحداهن: قطع ملاليمى الشهرية وطردنى للشارع بسبب تدهور حالتى الصحية

محكمه الاسره

دعوى طلاق

خلافات زوجيه

اخبار الحوادث

خيانه زوجيه

نفقه

مصاريف مدرسيه

قانون الاحوال الشخصيه




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

جامعة الأزهر تحقق مع أستاذ بكلية تربية لإجباره طلبة على خلع ملابسهم كاملة

جامعة الأزهر تحقق مع أستاذ بكلية تربية لإجباره طلبة على خلع ملابسهم كاملة

البنك المركزى: ارتفاع ودائع الجهاز المصرفى لـ 3.837 تريليون جنيه فى يناير

البنك المركزى: ارتفاع ودائع الجهاز المصرفى لـ 3.837 تريليون جنيه فى يناير

الكاتدرائية: رؤساء الطوائف اجتمعوا لمناقشة قانون الأحوال الشخصية

الكاتدرائية: رؤساء الطوائف اجتمعوا لمناقشة قانون الأحوال الشخصية

دياز عن مواجهة الأهلي : مباراة فاصلة لبيراميدز فى مشوار الدوري

دياز عن مواجهة الأهلي : مباراة فاصلة لبيراميدز فى مشوار الدوري

الوطنية للانتخابات تقبل 44 منظمة محلية و3 أجنبية لمتابعة الاستفتاءات

الوطنية للانتخابات تقبل 44 منظمة محلية و3 أجنبية لمتابعة الاستفتاءات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة