جامعة الزقازيق تستضيف فعاليات بطولة "وطن" للجامعات المصرية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور عبد الحكيم نور الدين ، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة استضافت فعاليات بطولة "وطن" الرياضية للجامعات المصرية والتى تنظمها وزارة التعليم العالى ، ووزارة الشباب والرياضة تحت شعار"يلا نشارك" .

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى ، رئيس الجامعة وأن المباريات أقيمت على ملاعب استاد جامعة الزقازيق فى ألعاب كرة القدم الخماسى وتنس الطاولة وألعاب القوى 100م /800م ، والوثب الطويل، ودفع الجلة، وذلك بالمرحلة الثانية من البطولة للقطاع الثالث والتى شاركت فيها جامعات الزقازيق، السويس، وقناة السويس، وبنها ، مضيفا أن المباريات تقام تحت إشراف لجنة من الاتحاد المصرى لألعاب القوى للهواة، كما يُشرف على التنظيم من إدارة النشاط الرياضى برعاية الطلاب محمد زقزوق، محسن فودة ،نيازى فاروق ومحمد روحى.