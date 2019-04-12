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تنفيذ عملية أمنية ضد دواعش فى مدينة تيومين وسط روسيا

الجمعة، 12 أبريل 2019 11:54 م
تنفيذ عملية أمنية ضد دواعش فى مدينة تيومين وسط روسيا الشرطة الروسية
أ ش أ
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى عن إجراء عملية لمكافحة الإرهاب فى مدينة تيومين جنوب غربى منطقة سيبيريا التاريخية، استهدفت مسلحين ينتمون لتنظيم (داعش) خططوا لشن هجمات إرهابية.

وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامى لمديرية جهاز الأمن الفيدرالى الروسى فى مقاطعة تيومين اليوم الجمعة حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) أنه "خلال عمليات البحث والتحرى توفرت معلومات تشير إلى وجود منزل خاص فى مدينة تيومين يؤوى عناصر من تنظيم داعش يخططون لتنفيذ هجوم إرهابى فى أماكن مزدحمة بالناس".


وتابع "وبغية منع العمل الإرهابى ولضمان سلامة المواطنين، قرر رئيس مديرية جهاز الأمن الفيدرالى الروسى فى مقاطعة تيومين إجراء عملية أمنية لمكافحة الإرهاب".


وذكر البيان أن الأمن الروسى نشر أفرادا من خدمة الطوارئ والشرطة والحرس الوطنى ووحدات المهام الخاصة وخبراء المتفجرات والأطباء، إضافة إلى مركبات مصفحة لنقل الجنود، فى منطقة العمليات.


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