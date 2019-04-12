video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين دمياط يشكل غرف عمليات استعدادا لأعياد شم النسيم

الجمعة، 12 أبريل 2019 11:29 ص
تموين دمياط يشكل غرف عمليات استعدادا لأعياد شم النسيم الدكتور على المصيلحى وزير التموين
دمياط- فريق المحافظات
إضافة تعليق

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة سمير عثمان وكيل وزارة التموين رفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع.

تمت الموافقة على تشكيل غرفة عمليات بمديرية تموين دمياط لمتابعة الأسواق وكذلك تشكيلةغرفة عمليات بإدارة تكوين رأس البر، كما تم الاتفاق على شن حملات على الأسواق بالتنسيق مع الطب البيطرى والصحة لسحب عينات من الفسيخ والرنجة وفحصها معامل وزارة الصحة.
 
كما تم السماح لمخابز رأس البر للعمل بكامل طاقتها استعدادا لاستقبال رواد نضيف رأس البر وتم زيادة كميات الوقود ، والغاز لتدعيم محطات الوقود برأس البر وتوفير اسطوانات الغاز.
 
من ناحية أخرى، كلفت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مديرية تموين دمياط بتجهيز معرض أهلا رمضان اعتبارا من 22 أبربل الجارى، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية بدمياط، وتم تحديد موقع المعرض بجوار سوق 6 أكتوبر.
 
وقامت مديرية تموين دمياط بالاتفاق مع الشركة العامة لتجارة الجملة لتوفير السلع الغذائية الضرورية بأسعار مناسبة كما تم الاتفاق مع القوات المسلحة لعرض منتجات الجيش الثانى الميدانى وكذلك توفير اللحوم السودانية بأسعار مناسبة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تموين دمياط يضبط 1500 لتر زيت مجهول المصدر و500 كليو لحوم غير صالحة

تموين دمياط تعلن عن بدء توريد الأرز الشعير المحلى لموسم 2018

دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

شم النسيم

اهلا رمضان




لا تفوتك
المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

جيرو يدعم محمد صلاح ضد عنصرية جماهير تشيلسي

جيرو يدعم محمد صلاح ضد عنصرية جماهير تشيلسي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة