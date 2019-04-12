تموين دمياط يشكل غرف عمليات استعدادا لأعياد شم النسيم

دمياط- فريق المحافظات

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة سمير عثمان وكيل وزارة التموين رفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الربيع.

تمت الموافقة على تشكيل غرفة عمليات بمديرية تموين دمياط لمتابعة الأسواق وكذلك تشكيلةغرفة عمليات بإدارة تكوين رأس البر، كما تم الاتفاق على شن حملات على الأسواق بالتنسيق مع الطب البيطرى والصحة لسحب عينات من الفسيخ والرنجة وفحصها معامل وزارة الصحة.

كما تم السماح لمخابز رأس البر للعمل بكامل طاقتها استعدادا لاستقبال رواد نضيف رأس البر وتم زيادة كميات الوقود ، والغاز لتدعيم محطات الوقود برأس البر وتوفير اسطوانات الغاز.

من ناحية أخرى، كلفت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مديرية تموين دمياط بتجهيز معرض أهلا رمضان اعتبارا من 22 أبربل الجارى، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية بدمياط، وتم تحديد موقع المعرض بجوار سوق 6 أكتوبر.

وقامت مديرية تموين دمياط بالاتفاق مع الشركة العامة لتجارة الجملة لتوفير السلع الغذائية الضرورية بأسعار مناسبة كما تم الاتفاق مع القوات المسلحة لعرض منتجات الجيش الثانى الميدانى وكذلك توفير اللحوم السودانية بأسعار مناسبة.