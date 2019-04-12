تعرف على خطوات الحصول على رخصة قيادة جرار زراعى

كتب عبد الرحمن سيد

استخراج رخصة قيادة خاصة لقيادة الجرار الزراعى يستلزم مجموعة من الإجراءات للحصول عليها من داخل الواحدت المرورية ، هى :

تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابها وإجراء اختبار عملى على القيادة إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرورالحد الأدنى للسن 18 سنة إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل و إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظرالمؤهل الدراسى وتجهيز 4 صور شمسية تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.