تعرف على "التذكرة المجمعة" بالقطارات العادية وتعديلات نظام الحجز × 12 معلومة

كتب رضا حبيشى

استحدثت هيئة السكة الحديد نظامًا جديدًا فى حجز تذاكر القطارات العادية لمواجهة الزحام والطوابير، التى ظهرت أمام شبابيك وأكشاك حجز تذاكر القطارات المميزة والمطورة (العادية) بعد تطبيق الزيادات الأخيرة، التى تم فرضها على غرامات التهرب من شراء التذاكر.

ويقدم "اليوم السابع" فى 12 معلومة كل ما تريد معرفته عن النظام المستحدث:

1ـ السكة الحديد بدأت فى تطبيق النظام المستحدث فعليا.

2ـ يشمل السماح لراكب القطار العادى بالحجز على القطار الذى يرغب السفر خلاله قبل السفر بأسبوع بدلا من الحجز فى يوم السفر نفسه.

3ـ الحجز يكون عن طريق تذكرة مجمعة تسمح باستقلال القطارات العادية لمدة 6 أيام متتالية ذهابا وعودة بدل الحجز قبل كل رحلة.

4ـ التذكرة المجمعة تشمل التاريخ ومحطة القيام ومحطة الوصول.

5ـ صلاحية التذكرة المجمعة تنتهى بعد 6 أيام من تاريخ حجزها.

6ـ التذكرة المجمعة تسمح للراكب باستقلال 12 رحلة ذهابًا وعودة خلال 6 أيام فقط.

7 النظام تم تطبيقه على كافة خطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية .

8ـ التذكرة المجمعة متاحة فقط لمن يستقل رحلات القطارات العادية لمسافات تزيد عن 30 كم.

9ـ النظام المستحدث يستهدف التيسير على الركاب حتى لا يضطروا إلى التوجه إلى شبابيك الحجز قبل كل رحلة.

10ـ النظام الجديد يتيح للمسافر استقلال القطار العادى رحلتين فقط فى اليوم أحدهما ذهاب والأخرى عودة.

11ـ أسعار الأجرة فى التذكرة المجمعة بدون تغييرات.

12ـ نظام الحجز السابق كان يشمل الحجز على القطارات المكيفة قبل السفر بأسبوعين بينما الحجز على القطارات العادية فى يوم السفر نفسه.