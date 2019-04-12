تربية الأزهر: وقف الأستاذ صاحب واقعة خلع طلاب ملابسهم بالمدرجات

كتب لؤى على

أكد الدكتور حشمت عبدالحكم عميد كلية التربية بجامعة الأزهر، أنه تم إيقاف الأستاذ الجامعى صاحب واقعة إجبار الطلبة على خلع ملابسهم داخل المدرجات وتحويله إلى التحقيق العاجل.

وقال "عبد الحكم" فى بيان له، أنه بخصوص ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من تصرف مرفوض وغير مقبول من أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى كليات الجامعة ، فإن عميد الكلية بمجرد علمه بما حدث قام سيادته برفع الأمر إلى معالي رئيس الجامعة الذي أصدر على الفور قرارا بإيقاف الأستاذ عن العمل وتحويله إلى التحقيق العاجل .

وقام عميد الكلية بمنعه من وضع الأسئلة والتصحيح، قائلا: "على أبنائنا الطلاب أن يتأكدوا من أن إدارة الجامعة لاتتوانى في محاسبة أي مخطئ ، أو مقصر ، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون ، وعلى الجميع الانشغال بالدراسة والاستعداد للامتحانات".