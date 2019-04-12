video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 01:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تربية الأزهر: وقف الأستاذ صاحب واقعة خلع طلاب ملابسهم بالمدرجات

الجمعة، 12 أبريل 2019 01:02 ص
تربية الأزهر: وقف الأستاذ صاحب واقعة خلع طلاب ملابسهم بالمدرجات الدكتور حشمت عبدالحكم عميد كلية التربية
كتب لؤى على
إضافة تعليق

أكد الدكتور حشمت عبدالحكم عميد كلية التربية بجامعة الأزهر، أنه تم إيقاف الأستاذ الجامعى صاحب واقعة إجبار الطلبة على خلع ملابسهم داخل المدرجات وتحويله إلى التحقيق العاجل.

وقال "عبد الحكم" فى بيان له، أنه بخصوص ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من تصرف مرفوض وغير مقبول من أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى كليات الجامعة ، فإن عميد الكلية بمجرد علمه بما حدث قام سيادته برفع الأمر إلى معالي رئيس الجامعة الذي أصدر على الفور قرارا بإيقاف الأستاذ عن العمل وتحويله إلى التحقيق العاجل .

وقام عميد الكلية بمنعه من وضع الأسئلة والتصحيح، قائلا: "على أبنائنا الطلاب أن يتأكدوا من أن إدارة الجامعة لاتتوانى في محاسبة أي مخطئ ، أو مقصر ، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون ، وعلى الجميع الانشغال بالدراسة والاستعداد للامتحانات".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. أستاذ عقيدة وأخلاق بجامعة الأزهر يجبر الطلاب على خلع ملابسهم مقابل النجاح.. الجامعة تحيل الواقعة للتحقيق.. والمدرس يبرر فعلته بالشرح العملى لـ"الحياء"

جامعة الأزهر

فضيحة جامعه الازهر

استاذ كلية التربية

كلية التربية جامعة الازهر

خلع ملابس بجامعة الازهر

اجبار طلبة على خلع ملابسهم

خلع ملابس الطلبة




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة