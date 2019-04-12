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ترامب: ندرس إرسال مهاجرين غير شرعيين إلى المدن الملاذ

الجمعة، 12 أبريل 2019 08:24 م
ترامب: ندرس إرسال مهاجرين غير شرعيين إلى المدن الملاذ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، صحة المعلومات التى تحدثت عن أن البيت الأبيض بحث إرسال مهاجرين غير شرعيين قيد الاحتجاز إلى ما تسمى بـ "المدن الملاذ" والتى لا تتعاون مع سلطات الهجرة فى تعقب المقيمين بصورة غير شرعية فى البلاد.

وقال ترامب ، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية ، "نظرا لحقيقة أن الديمقراطيين غير راغبين فى تغيير قوانين الهجرة الخطيرة للغاية، فنحن وكما ورد، ندرس بجدية وضع المهاجرين غير الشرعيين فى المدن الملاذ فقط".


وأضاف "يبدو أن اليسار الراديكالى لديه دائما سياسة حدود مفتوحة وأذرع مفتوحة ، لذا فإن الخطوة ستجعلهم سعداء جدا".


يذكر أن المدن الملاذ هى مدن ومناطق لا تعمل فيها السلطات مع هيئة الهجرة والجمارك للقبض على الذين يعيشون فى البلاد بصورة غير شرعية.

 

 


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الرئيس الأمريكى

مهاجرون غير شرعيين




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