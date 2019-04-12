تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنسبة 0.8% خلال جلسات الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 6.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 823.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.8% عن الأسبوع الماضى.

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 436.7 مليار جنيه إلى 433.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 0.8%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 271.5 مليار جنيه إلى 269.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 708.2 مليار جنيه إلى 702.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%.