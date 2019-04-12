video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 05:01 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنسبة 0.8% خلال جلسات الأسبوع المنتهى

الجمعة، 12 أبريل 2019 04:46 م
تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنسبة 0.8% خلال جلسات الأسبوع المنتهى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 6.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى،  ليغلق عند مستوى 823.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.8% عن الأسبوع الماضى. 
 
   
وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 436.7 مليار جنيه إلى 433.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 0.8%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 271.5 مليار جنيه إلى 269.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 708.2 مليار جنيه إلى 702.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "CIB" وإيديتا.. وتراجع حديد عز

البورصة: 47 شركة بقائمة الأسهم المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة

بورصه

البورصة المصرية




لا تفوتك
المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة