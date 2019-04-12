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تداول 25 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الجمعة، 12 أبريل 2019 02:51 م
تداول 25 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد-ارشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة 25 سفينة.
 
واستقبل  ميناء شرق بورسعيد سفينتين حاويات وغادر الميناء 3 سفن  ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن. 
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.
 
كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين.
 
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
 
 
 
 

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