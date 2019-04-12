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تحرير 329 مخالفة مرورية وتحصيل 4 الاف جنيه غرامات فورية بمطروح

الجمعة، 12 أبريل 2019 06:11 م
تحرير 329 مخالفة مرورية وتحصيل 4 الاف جنيه غرامات فورية بمطروح حمله مروريه -أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي
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 نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر ، مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 329 مخالفة مرورية وتحصيل 4 ألاف جنيه غرامات فورية.
 
 
قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 46 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة ،  وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
 
 
 

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