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تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

الجمعة، 12 أبريل 2019 11:43 ص
تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة الدولي - ارشيفية
كتبت رحاب نبيل
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شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، والغاء إقلاع رحلتين دولتين لعدم جدواهما اقتصاديا لقلة الركاب.

وأفاد مصدر ملاحي بمطار القاهرة، أن رحلتي الخطوط السعودية 308 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، و314 المتجهة إلى الرياض ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط التركية 691 المتجهة إلى إسطنبول ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل.

وأضاف المصدر، أن سلطات المطار تلقت إخطارين من الشركة المصرية العالمية للطيران، بإلغاء إقلاع رحلتيها 104 المتجهة إلى الطائف، و905 المتجهة إلى جدة لعدم جدواهما اقتصاديا لقلة الركاب، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع سلطات المطار لسفر الركاب على متن رحلات طيران أخرى.

وأوضح المصدر، أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، شهدت انتظام تام فى حركة إقلاع وهبوط الطائرات فى رحلاتها الدولية والداخلية بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.

 


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