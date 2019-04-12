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بـ 6 الآف جنيه.. مزور يبيع شهادات خبرة "مضروبة" للراغبين فى السفر للخارج

الجمعة، 12 أبريل 2019 11:46 ص
بـ 6 الآف جنيه.. مزور يبيع شهادات خبرة "مضروبة" للراغبين فى السفر للخارج المتهم
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط صاحب شركة للخدمات الملاحية بالإسكندرية، لتسفيره وإلحاق راغبى العمل بشركات الملاحة الأجنبية، بموجب مستندات مزورة، ومهرها بخاتم شعار الجمهورية المقلد.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة للمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، قيام صاحب شركة للخدمات الملاحية ومقيم المنتزة أول بالإسكندرية، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تسفير وإلحاق راغبى العمل، بشركات الملاحة الأجنبية بموجب مستندات (مزورة ) من خلال تزوير شهادات خبره لهم منسوب صدورها لإحدى الوزارات، ومهرها بخاتم شعار الجمهورية المقلد لمساعدتهم على الهجرة غير الشرعية متخذاً من مكتبه لالمنتزه بالإسكندرية مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وقيامه بالترويج للمستندات المزورة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقابل الحصول غلى مبالغ مالية تتراوح ما بين 6 و7 آلاف جنيه للمستند"الشهادة المزورة".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية ، تم ضبط المتهم أثناء تواجده بالمكتب وعثر بحوزته على "جهازين لاب توب يحويان بداخلهما على مجموعة من التأشيرات لدول مختلفة، وكذا مجموعات كبيرة من عقود العمل وشهادات الخبرة وبطاقات إئتمان بأسماء أشخاص مختلفة - طابعة "إسكانر" تستخدم لسحب وطباعة المحررات من أجهزة الحاسب الآلى -  6 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة - 3شهادات منسوبة لإحدى الوزارات الحكومية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد عمل أصحابها (بمهنة بحرى على السفن) ممهورين بخاتم شعار الجمهورية "مزور"  - 26 شهادات منسوبة لإحدى الأكاديميات وجهات آخرى لأشخاص مختلفة والتى تفيد إجتيازهم دورات السلامة البحرية وممهورين بخاتم شعار الجمهورية المزور - 2 شهادات تحركات منسوب صدورها لإحدى الهيئات الحكومية "مزورين".

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه للواقعة، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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