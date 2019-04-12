بعد غياب 6 سنوات.. عودة التعاون المصرى الهولندى فى مجال إدارة المياه

كتبت أسماء نصار

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع فريق عمل من الخبراء الهولنديين وممثلى وزارة الخارجية الهولندية والسفارة الهولندية بالقاهرة.



وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الاجتماع يأتى فى ختام مهمة لفريق العمل إلى مصر والتى تأتى فى إطار الإعداد لعودة برنامج التعاون الفنى مع الحكومة الهولندية بعد غياب استمر لمدة 6 سنوات.



وخلال اللقاء تم التطرق إلى الإعداد لاجتماع المجلس الاستشارى المصرى الهولندى للمياه والذى سيعقد خلال الأسبوع القادم بهولندا ويرأس المجلس من الجانب المصرى وزير الموارد المائية والرى ومن الجانب الهولندى وزيرة البنية التحتية والمياه الهولندية، ويضم المجلس أعضاء من وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى من الجانب المصرى بينما يضم من الجانب الهولندى أعضاء من وزارة البنية التحتية والمياه ووزارة الخارجية والشراكة الهولندية للمياه.



الجدير بالذكر أن المجلس الاستشارى المصرى الهولندى لإدارة المياه تم تأسيسه عام 1976 وهو يعمل منذ ذلك الحين على دعم تبادل الخبرات بين الحكومتين المصرية والهولندية فى موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية وعلى رأسها تعظيم العائد من المياه فى قطاع الزراعة وتحسين نوعية المياه وتقنيات معالجة الصرف الصحى والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.



وتم خلال مهمة فريق العمل، والتى استمرت لمدة 12 يوم عقد عدد من الاجتماعات مع وزير الموارد المائية والرى و وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وعدد من الوزارات المعنية وشركاء التنمية كما تم زيارة عدد من مشروعات نظم الرى الحديث فى محافظتى المنوفية والأقصر، وهدفت الاجتماعات إلى مناقشة وتحديد أولويات الحكومة المصرية فى مشروعات إدارة المياه وعلاقتها بتحقيق الأمن الغذائى فى ضوء الندرة المتزايدة للمياه وكيفية العمل على تحقيقها من خلال برنامج التعاون مع الحكومة الهولندية.

حضر اللقاء الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمهندس وليد حقيقى رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية ورئيس وحدة المجلس الاستشارى المصرى الهولندى.