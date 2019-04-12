video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 08:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد تحذيرات المرور.. تعرف على وصايا تجنب الحوادث بسبب العاصفة الترابية

الجمعة، 12 أبريل 2019 07:39 ص
بعد تحذيرات المرور.. تعرف على وصايا تجنب الحوادث بسبب العاصفة الترابية عاصفة ترابية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

تهيب الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، جميع السائقين على الطرق بالعديد من الوصايا والتعليمات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين بسبب سوء الأحوال الجوية، بعد تحذيرات الأرصاد ومن تلك الإرشادات فى نقاط وجيزة

-يجب السير بسرعات منخفضة مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة

-يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان

-تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل

-يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين مسارك ومسار الآخرين

-عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز

-ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترا" بسرعة 100 كم

-عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة

-منع السير على الطرق تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة

-تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى

-عدم السير بسرعات عالية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق

-منع السير عكس الاتجاه لمنع وقوع الحوادث المرورية

-استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العالية

-التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء إغلاق "الدائرى" جزئيًا لمدة 30 يومًا لتطوير نزلة البحر الأعظم

تعزيز الخدمات المرورية فى محيط إنشاء محطة مترو جامعة الدول العربية

سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة

اخبار الحوادث

اخبار المرور

العاصفة الترابية

اخبار مصر

ادارة المرور

حوادث الطرق

صلاحية الاطارات




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

جامعة الأزهر تحقق مع أستاذ بكلية تربية لإجباره طلبة على خلع ملابسهم كاملة

جامعة الأزهر تحقق مع أستاذ بكلية تربية لإجباره طلبة على خلع ملابسهم كاملة

البنك المركزى: ارتفاع ودائع الجهاز المصرفى لـ 3.837 تريليون جنيه فى يناير

البنك المركزى: ارتفاع ودائع الجهاز المصرفى لـ 3.837 تريليون جنيه فى يناير

الكاتدرائية: رؤساء الطوائف اجتمعوا لمناقشة قانون الأحوال الشخصية

الكاتدرائية: رؤساء الطوائف اجتمعوا لمناقشة قانون الأحوال الشخصية

دياز عن مواجهة الأهلي : مباراة فاصلة لبيراميدز فى مشوار الدوري

دياز عن مواجهة الأهلي : مباراة فاصلة لبيراميدز فى مشوار الدوري

الوطنية للانتخابات تقبل 44 منظمة محلية و3 أجنبية لمتابعة الاستفتاءات

الوطنية للانتخابات تقبل 44 منظمة محلية و3 أجنبية لمتابعة الاستفتاءات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة