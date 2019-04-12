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باكستان: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سوق "كويتا" إلى 20 قتيلا و48 مصابا

الجمعة، 12 أبريل 2019 11:14 ص
باكستان: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سوق "كويتا" إلى 20 قتيلا و48 مصابا باكستان
إسلام آباد – وكالات الأنباء
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أعلنت السلطات الباكستانية اليوم /الجمعة/ ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار في سوق بمدينة (كويتا) عاصمة إقليم بلوشستان إلى 20 قتيلا و48 مصابا على الأقل.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الإخبارية الباكستانية نقلا عن الشرطة والسلطات المحلية قولهما إن 8 من طائفة الهزارة الشيعية ومسئول بحرس الحدود وطفلين من بين القتلى الذين لقوا مصرعهم جراء الانفجار.

 

وكان نائب المفتش العام لشرطة كويتا عبد الرزاق تشيما قد صرح - في وقت سابق لوسائل إعلام - بأن الانفجار، الذي وقع في حوالي الساعة (7:35) صباحا (بالتوقيت المحلي)، نجم عن عبوة ناسفة كانت مخبأة بين الخضار في السوق.

فيما قال وزير الشؤون الداخلية بإقليم "بلوشستان" مير ضياء الله لانجاو - في مؤتمر صحفي عقده عقب الحادث - إن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه تفجير انتحاري ولم يكن يستهدف طائفة بعينها.

 

 

 


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