انقلاب سيارة محملة بـ42 طن سولار وبنزين على طريق سوهاج البحر الأحمر

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة عمليات تامين الطرق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الاحمر ووجود متوفى.

وعلى الفور أنتقل إلى مكان البلاغ اللواء مساعد المدير لفرقة الشرق ومأمور وضباط المركز ووكيل إدارة المرور وقوات إدارة الحماية المدنية

وبالفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق وقادها الرائد طارق أبوسديره رئيس مباحث المركز أنه أثناء سير السيارة رقم ي ب ج 6148 / ي م ج 2751 " فنطاس " محملة بـــ " 42 " طن بنزين وسولار تابعة لشركة موبيل قادمة من الإسكندرية اتجاه الأقصر قيادة هاني و م ج 39 سنة سائق ويقيم دائرة قسم ثان أسيوط إصطدمت بـها من الخلف السيارة رقم "و ف ج"، 3824 قيادة "محمد ا أ ن" 43 سنة سائق ويقيم بني سويف مما أدى لتسريب جزء بسيط من حمولة السيارة الأولي.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الثانية – وتم نقله لمشرحة المستشفي المركزي وتم تأمين السيارة والحمولة بمعرفة قوات إدارة الحماية المدنية وبسؤال قائد السيارة الأولي قرر بمضمون ما تقدم وتم رفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارتين كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض النيابة العامة لتتولى التحقيق.