انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة العلميين واكتمال النصاب

كتبت آية دعبس

أعلن الدكتور صلاح النادى، الأمين العام لنقابة العلميين، اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنقابة العامة للعلميين، اليوم الجمعة، وذلك بحضور 600 علمى من كافة المحافظات، وبدء فعاليات العمومية، مشيرا إلى أن ذلك العدد هو الأكبر فى تاريخ النقابة.