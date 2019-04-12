انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة العلميين واكتمال النصاب

أعلن الدكتور صلاح النادى، الأمين العام لنقابة العلميين، اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنقابة العامة للعلميين، اليوم الجمعة، وذلك بحضور 600 علمى من كافة المحافظات، وبدء فعاليات العمومية، مشيرا إلى أن ذلك العدد هو الأكبر فى تاريخ النقابة.
ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية غير العادية، تقرير الأمين العام والخاص برصد مجموعة من المخالفات المنسوبة للنقيب، والوكيل الأول، وأمين الصندوق، واتخاذ ما يلزم من قرارات بناءا علي ما سيتم عرضه.
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