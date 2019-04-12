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الجمعة، 12 أبريل 2019 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

انخفاض الإنتاج الصناعى بمنطقة اليورو بنسبة 0.2% أقل من المتوقع فى فبراير

الجمعة، 12 أبريل 2019 01:23 م
انخفاض الإنتاج الصناعى بمنطقة اليورو بنسبة 0.2% أقل من المتوقع فى فبراير منطقة اليورو
بروكسل – رويترز
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انخفض الإنتاج الصناعى بمنطقة اليورو فى فبراير بأقل من المتوقع، إذ أدى اعتدال الأحوال الجوية إلى التراجع عن زيادة سجلها فى إنتاج الطاقة فى بداية 2019.
 
وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبى (يوروستات) اليوم الجمعة إن الإنتاج فى منطقة اليورو التى تضم 19 دولة انخفض فى فبراير 0.2 % وتراجع 0.3 بالمئة على أساس سنوى.
 
كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض الإنتاج الصناعى 0.6 % على أساس شهرى وتراجعه 1% على أساس سنوي.
 
وجرى تعديل أرقام يناير بالرفع إلى زيادة نسبتها 1.9 % على أساس شهرى من 1.4 % وإلى انخفاض نسبته 0.7 % على أساس سنوى من رقم سالب بنسبة 1.1 % فى السابق.
 
وأظهر إنتاج الطاقة، المحرك الرئيسى للزيادة فى يناير، انخفاضا حادا فى فبراير، حين ارتفعت درجات الحرارة فوق المتوسط من ذلك الوقت، وانخفضت جميع مكونات الإنتاج الصناعى على أساس شهرى باستثناء إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة.
 
وزاد ذلك المكون، الذى يشمل الأغذية والملابس، 0.9 % فى فبراير بعد زيادة بنسبة 2.1 % فى يناير.
 

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الاحوال الجوية

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