video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 07:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. الانعقاد الثانى للجمعية العمومية بنقابة أطباء الأسنان

الجمعة، 12 أبريل 2019 07:00 ص
اليوم.. الانعقاد الثانى للجمعية العمومية بنقابة أطباء الأسنان نقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان، الجمعية العمومية العادية لأعضائها، في الانعقاد الثانى، اليوم الجمعة، 12 أبريل الجارى، وذلك بمقر دار الحكمة.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، ميزانية النقابة لعام 2017 ، واعتماد الميزانية، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتعيين مراقب جديد للحسابات، بالإضافة إلى التصديق علي محاضر الجمعية العمومية العادية، وغبر العادية الماضيين.

وكانت النقابة العامة لأطباء الأسنان دعت لعقد الجمعية العمومية العادية للنقابة، يوم الجمعة 22 مارس الماضى، إلا أن عدم اكتمال النصاب القانونى لها، حال دون انعقادها، وتم تأجيلها لمدة 21 يوم.

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

12 ابريل.. الانعقاد الثانى للجمعية العمومية بنقابة أطباء الأسنان

نقابة الاسنان

نقابة اطباء الاسنان

عمومية الاسنان

عمومية نقابة اطباء الاسنان

اخبار نقابة الاسنان




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

جامعة الأزهر تحقق مع أستاذ بكلية تربية لإجباره طلبة على خلع ملابسهم كاملة

جامعة الأزهر تحقق مع أستاذ بكلية تربية لإجباره طلبة على خلع ملابسهم كاملة

البنك المركزى: ارتفاع ودائع الجهاز المصرفى لـ 3.837 تريليون جنيه فى يناير

البنك المركزى: ارتفاع ودائع الجهاز المصرفى لـ 3.837 تريليون جنيه فى يناير

الكاتدرائية: رؤساء الطوائف اجتمعوا لمناقشة قانون الأحوال الشخصية

الكاتدرائية: رؤساء الطوائف اجتمعوا لمناقشة قانون الأحوال الشخصية

دياز عن مواجهة الأهلي : مباراة فاصلة لبيراميدز فى مشوار الدوري

دياز عن مواجهة الأهلي : مباراة فاصلة لبيراميدز فى مشوار الدوري

الوطنية للانتخابات تقبل 44 منظمة محلية و3 أجنبية لمتابعة الاستفتاءات

الوطنية للانتخابات تقبل 44 منظمة محلية و3 أجنبية لمتابعة الاستفتاءات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة