اليوم.. الانعقاد الثانى للجمعية العمومية بنقابة أطباء الأسنان

تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان، الجمعية العمومية العادية لأعضائها، في الانعقاد الثانى، اليوم الجمعة، 12 أبريل الجارى، وذلك بمقر دار الحكمة.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، ميزانية النقابة لعام 2017 ، واعتماد الميزانية، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتعيين مراقب جديد للحسابات، بالإضافة إلى التصديق علي محاضر الجمعية العمومية العادية، وغبر العادية الماضيين.

وكانت النقابة العامة لأطباء الأسنان دعت لعقد الجمعية العمومية العادية للنقابة، يوم الجمعة 22 مارس الماضى، إلا أن عدم اكتمال النصاب القانونى لها، حال دون انعقادها، وتم تأجيلها لمدة 21 يوم.



