النقل: إعلان التحالف الفائز بتنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر قريبًا

كتب رضا حبيشى

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستعراض التعاون والتنسيق بين الوزارتين بشأن إحداث التكامل بين مشروع ترعة الزمر والخط الثالث لمترو الأنفاق ومجمع خدمات السكك الحديدية ببشتيل والذى سيشمل إنشاء محطة قطار شمال الجيزة لتحقيق تكامل فى وسائل المواصلات والخدمات المقدمة فى المشروع بما يسهل تنقل الافراد وسيولة الحركة المرورية فى المنطقة.

كما تباحث الجانبان حول التعاون فى مجال الموانئ الجافة حيث ستقوم وزارة الاسكان بمد المرافق الى كافة الموانئ الجافة الموضوعة على خريطة وزارة النقل مثل ميناء 6 أكتوبر الجاف.

وأشار وزير النقل، إلى أنه سيتم ارسال قائمة بأولويات اقامة شبكة الموانئ الجافة الى وزارة الاسكان لإدخال ومد المرافق وفقا لهذه الاولويات أما فيما يتعلق بالقطار الكهربائى السلام- العاشر من رمضان –العاصمة الادارية فأوضح أنه سيتم الاتفاق مع الجانب الصينى على قيام الشركات المصرية المنفذه للمشروع بالبدء الفورى فى تنفيذ الاعمال الانشائية الخاصة بالمشروع، مشيرًا الى أن المشروع فى مرحلة تفعيل الجانب المادى الاستثمارى بالتنسيق مع الجانب الصينى.

كما اطلع الوزيران على الموقف النهائى للتقييمات الفنية والمالية الخاصة بمونوريل العاصمة الادارية ومونوريل 6 اكتوبر تمهيدا لمناقشة واعتماد نتائجها النهائية واعلان التحالف الفائز فى اجتماع اللجنة العليا للمشروع .

وأكد وزير النقل على أهمية المشروعين وذلك فى ظل اهتمام وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعى سواء داخل القاهرة الكبرى أو فى عواصم المحافظات أو بين القاهرة والمدن الجديدة خاصة وأن المونوريل سيتم ادخاله فى مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا فى وسائل المواصلات فى مصر.

وأضاف الوزير أن مونوريل العاصمة الادارية يربط العاصمة الادارية والقاهرة الجديدة بالقاهرة عند الخط الثالث للمترو بطول 52كم كما يربط العاصمة الادارية ومدينة القاهرة الجديدة ومنطقة وميناء السخنة مع شبكة سكك حديد الجمهورية فى تكامل مع خط سكة حديد القاهرة / أسوان كما سيسهم فى تنمية المناطق على امتداد مسار المشروع ويفتح أفاق جديدة للتنمية بالإضافة إلى ربط المناطق اللوجستية بالعين السخنة بالعاصمة والمدن الجديدة كما سيساهم فى اختصار زمن الرحلات وبالتالى توفير وقت المواطنين فى الانتقالات وتوفير فرص عمل للعاملين القائمين على إنشاء الخط وكذا أعمال التشغيل والصيانة للخط مستقبلا وتقليل الانبعاثات والتلوث البيئى مقارنة بالتلوث الناتج عن المركبات لنقل نفس إعداد الركاب.

ومن جانبه أكد وزير الاسكان على أهمية هذه المشروعات فى احداث التنمية الشاملة فى مصر وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة مشيرا إلى أن مونوريل 6 أكتوبر يربط مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحطة مترو الجيزة بطول 42كم ويخدم المشروع التوسعات الكبيرة بمدينة 6 أكتوبر وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعى والإسكان المنخفض بالمدينة والذى يتعدى 100 ألف وحدة سكنية وكذلك تحقق المرحلة الثانية من المشروع ربط مباشر مع مشروعات التنمية جنوب اكتوبر و التوسعات الجنوبية ويربط مع نهاية المرحلة الاولى من الخط الرابع لمترو الانفاق والمساهمة فى تنمية و مدينة 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد وتوسعاتها المستقبلية بالإضافة الى توفير الوقت والوقود المستهلك والحوادث للمركبات على محور 26 يوليو للمتجه إلى غرب القاهرة.