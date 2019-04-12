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النفط يرتفع بفضل تخفيضات أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا

الجمعة، 12 أبريل 2019 01:12 م
النفط يرتفع بفضل تخفيضات أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا ناقلة بترول - ارشيفية
سنغافورة – رويترز
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مدعومة بفعل تخفيضات الإمدادات الجارية التى تقودها منظمة أوبك، والعقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة على صادرات النفط من إيران وفنزويلا.
 
وبحلول الساعة 0541 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 71.07 دولار للبرميل، مرتفعة 18 سنتا أو 0.3 % مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.
 
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 63.84 دولار للبرميل مرتفعة 26 سنتا أو 0.4 % بالمقارنة مع سعر التسوية السابقة.
 
وقال آر.بي.سى كابيتال ماركتس فى مذكرة "نتوقع أن تبلغ أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى المتوسط 75 دولارا للبرميل و67 دولارا للبرميل على الترتيب على مدى الفترة المتبقية من العام الجاري، لكن المخاطر تميل أكثر إلى الجانب الصعودى.
 
وأضاف البنك الكندى: "موجات الارتفاع التى تغذيها العوامل الجيوسياسية قد تدفع الأسعار صوب مستوى 80 دولارا للبرميل أو حتى لتجاوز ذلك المستوى لفترات متقطعة هذا الصيف".
 
وصعدت أسواق النفط أكثر من الثلث هذا العام بفضل تخفيضات الإمدادات التى تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا المصدرتين للخام وتصاعد القتال فى ليبيا.
 
وينخفض إنتاج فنزويلا مع العقوبات الأمريكية التى أُضيفت إلى أزمة اقتصادية وسياسية عميقة، فيما من المتوقع أن تشدد الحكومة الأمريكية العقوبات النفطية على إيران فى مايو أيار.
 

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