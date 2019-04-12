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المجلس العسكرى السودانى: لن نسلم البشير لأى جهة خارجية وسنحاكمه داخل البلاد

الجمعة، 12 أبريل 2019 12:03 م
المجلس العسكرى السودانى: لن نسلم البشير لأى جهة خارجية وسنحاكمه داخل البلاد جانب من المؤتمر
كتب عامر مصطفى
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قال الفريق عمر زين العابدين، عضو المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، رداً عن سؤال رموز النظام السابق، عوض بن عوف وزير الدفاع السودانى، وصلاح قوش مدير المخابرات، هما قادة التغيير ولم نأت برغبتنا، ولكن جئنا برغبة الشعب السودانى، قائلا:"لو كنا انقلاباً لفرضنا رأينا على الشعب".

وأضاف عضو المجلس الانتقالى العسكرى، خلال مؤتمر صحفى، أن المرحلة الانتقالية سنتين كحد أقصى، وإذا رأت القوى السياسية أن الفترة الانتقالية تكفى سنتين فقط، فلن نزيد يوماً واحداً، مشيراً إلى أنهم سيتواصلون مع جميع الجهات الخارجية لتوضيح الأمر، لافتا إلى أن السودان نسيج من هذا العالم.

وتابع زين العابدين، أن المخزون الاستراتيجى تم تشكيل لجنة اقتصادية له، والمجلس العسكرى لن يسلم الرئيس السودانى المعزول عمر البشير إلى أى جهة خارجية، وستتم محاكمته داخل البلاد، ولكن لن يتم تسليمه.

 


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