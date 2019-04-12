المتحدث باسم الجيش الليبى: نواصل التقدم نحو طرابلس تحت غطاء جوى

كتب إبراهيم حسان

أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبى، أن هناك دولًا شاركت بتدريب الميليشيات الموجودة في طرابلس، والتى يقاتلها الجيش الوطنى بالعاصمة.

وأوضح المسمارى، خلال مؤتمر صحفى ببنغازى، أن الجيش يتقدم على سبعة محاور نحو طرابلس رغم مقاومة المليشيات الإرهابية، متابعا" نطالب دولا بعدم المغامرة بمصالحها الاقتصادية في ليبيا من خلال دعمها الميليشيات".

ودعا المتحدث باسم الجيش الليبى، المجلس العسكري في السودان التعاون ضد المجموعات الإرهابية حتى القضاء عليها، مؤكدا إصرار الجيش الوطنى الليبى، على الدخول إلى العاصمة طرابلس لطرد الميليشيات.

وأشار إلى أن قوات الجيش الليبى، تواصل التقدم نحو العاصمة تحت غطاء جوي، ولا زالت المعارك مستمرة ليلا ونهارا، كما يتم مواجهة عناصر من القاعدة عند أطراف طرابلس، على الرغم من أن هناك حملة إعلامية مضللة تقوم بها بعض الجهات المؤيدة للميليشيات.