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القبض على تشكيل عصابى لسرقة "شنط " السيدات فى الغربية

الجمعة، 12 أبريل 2019 05:37 م
القبض على تشكيل عصابى لسرقة "شنط " السيدات فى الغربية حبس -ارشيفيه
الغربيه محمد طارق
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربيه ، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة شنط السيدات ، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق  .
 
تلقي اللواء طارق حسونة ، مدير أمن الغربية  اخطارا من اللواء السعيد شكرى ، مدير المباحث يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار ، رئيس مباحث قسم ثان طنطا والقوه المرافقه له من ضبط  تشكيل عصابي تخصص في سرقة شنط السيدات مستقلين دراجة ناريه مكون من كلا من " " أحمد . ا . ش " ، " م . ا . ل " وبحوزتهم سلاح ناري " فرد خرطوش " ، 100 لفافة هيروين ، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم واعترفوا بارتكابهم عدة وقائع سرقة وخطف شنط السيدات ، بغرض بيع ما بداخلها وشراء المواد المخدره ، وتم تحرير محضر بالواقعه واخطار النيابة للتحقيق 
 
 

 


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