القبض على تشكيل عصابى لسرقة "شنط " السيدات فى الغربية

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربيه ، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة شنط السيدات ، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقي اللواء طارق حسونة ، مدير أمن الغربية اخطارا من اللواء السعيد شكرى ، مدير المباحث يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار ، رئيس مباحث قسم ثان طنطا والقوه المرافقه له من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة شنط السيدات مستقلين دراجة ناريه مكون من كلا من " " أحمد . ا . ش " ، " م . ا . ل " وبحوزتهم سلاح ناري " فرد خرطوش " ، 100 لفافة هيروين ، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم واعترفوا بارتكابهم عدة وقائع سرقة وخطف شنط السيدات ، بغرض بيع ما بداخلها وشراء المواد المخدره ، وتم تحرير محضر بالواقعه واخطار النيابة للتحقيق