القبض على تشكيل عصابى انتحل صفة شرطيين للاستيلاء على أموال المواطنيين بالعبور

القليوبية-نيفين طه

ألقت مباحث قسم العبور، القبض علي تشكيل عصابى للنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، بانتحال صفة رجال الشرطة، و قاموا باحتجاز شخصين بالعبور، وإجبارهما على دفع مبالغ مالية، لإطلاق سراحهما، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم أحمد سليم رئيس مباحث قسم العبور، إخطارا من صاحب مصنع للملابس، وصاحب ورشة ملابس، مقيمان بدائرة القسم، ويحملان جنسية إحدى الدول العربية، بقيام مجموعة من الأشخاص بالدخول للعقار سكنهما منتحلين صفة "ضباط شرطة" ، وأفادوا بأنهم فى مأمورية لضبطهما، وقاموا بتفتيش مسكنهما، واستولوا منهما على 2000 دولار- 18 ألف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية تزن حوالى 120 جم، وسيارتين ملاكى خاصين بهما، واصطحبوهما داخل سيارة "ميكروباص" ، وتوجهوا بهما لمكان غير معلوم، وإحتجزوهما به بزعم أنهما مطلوبان فى قضايا ويستوجب عليهما دفع مبلغ 250 ألف جنيه ، ثم أطلقوا سراحهما وتسليمهما السيارتين عقب حصولهم على المبلغ المالى.

تم اخطار العميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية ، وتم تشكيل فريق بحث جنائى بقبادة العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي ،وتم تحديد مرتكبى الحادث وهم خمسة أشخاص ،سبق إتهامهم ومحكوم عليهم فى قضايا "سرقة بالإكراه ، حيازة سلاح بدون ترخيص ، ضرب ، سرقة ، شيك ، سلاح أبيض ، شروع فى قتل ، إستيلاء، تبديد ، إتلاف" وسائقان، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين ، والإستيلاء على متعلقاتهم وأموالهم بإسلوب إنتحال صفة رجال الشرطة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارات البحث الجنائى بمديريات أمن "الدقهلية والقليوبية والجيزة ، تم استهدافهم وأمكن ضبط 3 متهمين وبحوزتههم 82 الف جنيه، 3 آلاف ليرة سورى ،3طلقات خرطوش ،10جم لمخدرالهيروين.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين على النحو المشار إليه، عقب قيامهم بمراقبة المجنى عليهما، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات الواقعة، وباقى المسروقات بحوزة المتهمين الهاربين.

جارى تكثيف الجهود لضبط الهاربين وباقى المسروقات والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.