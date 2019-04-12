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العليا لانتخابات نقابة الصيادلة تعلن كيفية التصويت فى الانتخابات

الجمعة، 12 أبريل 2019 03:54 م
العليا لانتخابات نقابة الصيادلة تعلن كيفية التصويت فى الانتخابات انتخابات نقابة الصيادلة - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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أعلنت اللجنة العليا لانتخابات نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور احمد عطية عن كيفية التصويت فى انتخابات النقابة المقرر اجراؤها الثلاثاء١٦ابريل، وتضمنت انه سيتم يوم الانتخاب تسليم الصيدلى 7 ورقات بألوان مختلفة.
 
 
وتضمنت: اللون الاخضر: اختيار مرشح واحد فقط النقيب العام لصيادلة مصر.
اللون اللبنى:اختيار ثلاثة مرشحين فقط اعضاء مجلس النقابة العامة فوق السن.
اللون الازرق:اختيار ثلاثة مرشحين فقط اعضاء مجلس النقابة العامة تحت السن.
اللون الاحمر :اختيار مرشح واحد عضو المنطقة التابع لها نقابتك الفرعية.
اللون البرتقالى:اختيار مرشح واحد فقط النقيب  الفرعى لنقابتك الفرعية.
اللون الزيتى:اختيار ثلاثة مرشحين فقط ..اعضاء مجلس النقابة الفرعية فوق السن.(فيما عدا القاهرة اختيار 5اعضاء والاسكندرية اختيار 4اعضاء).
اللون البنفسجى :اختيار ثلاثة مرشحين فقط، اعضاء مجلس النقابة الفرعية تحت السن.(فيما عدا القاهرة اختيار 5اعضاء والاسكندرية اختيار4اعضاء).
 
واوضحت اللجنة ان اختيار عدد اقل او اكثر يبطل الصوت، لايسمح للصيدلى بالادلاء بصوته الابوجود بطاقة الرقم القومى او جواز السفر او رخصة القيادة او رخصة السلاح، موضحا بهما الرقم القومى والصورة الشخصية مع كارنية النقابة، وفى حالة عدم وجود الاسم بالكشوف (لعدم السداد)يمكن السداد او تقديم ايصال بالسداد لعام 2018 باللجان الخاصة بغير المسددين.

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