العصار يتفقد شركة حلوان لمحركات الديزل "مصنع 909 الحربى".. صور

كتب زكى القاضى

تفقد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى يرافقه عدد من المسئولين شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) فرع شبرا الخيمة إحدى شركات وزارة الإنتاج الحربى، والتي تتعاون مع الشركات التابعة للوزارة، لتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية للدولة..

ويعد مصنع 909 الحربى، من أوائل الشركات المصرية المتخصصة فى إنتاج محركات الديزل على مستوى الشرق الأوسط، وقد تم تطوير معدات الإنتاج بالمصنع وفق أحدث التكنولوجيات الحديثة، كذلك يشتمل المصنع على أحدث المعدات والمعامل وأجهزة رقابة الجودة العالمية..

فى بداية جولته، استمع " العصار" إلى الموقف الحالي للشركة والمشروعات الحالية والمستقبلية التي تقوم الشركة بها لتطوير الأداء ثم قام بزيارة خطوط إنتاج الشركة من خطوط لتصنيع محركات الديزل التي تقوم بتشغيل طلمبات المياه التي يتم تصنيعها بأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير الجودة العالمية لما تتميز به الشركة من خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة علي أعلي مستوي حيث يتم استخدام طلمبات المياه في المشروعات التنموية والزراعية مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، ثم قام بزيارة مصنع السبائك التي تدخل في العديد من الصناعات المغذية مثل صناعة ( السيارات ، المحركات).

جدير بالذكر أن شركة حلوان لمحركات الديزل تشارك في المشروعات القومية الكبرى التابعة لوزارة الرى، ومنها تطوير قناطر إسنا وإنشاء عدد (92) محطة رفع للخلط الوسيط، وأثناء تفقده خطوط الإنتاج حث العاملين على بذل المزيد من الجهد، لما له رفعه المصنع والإنتاج الحربى ومصر للمشاركة فى تنفيذ مطالب القوات المسلحة والمشروعات القومية الكبرى، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى.

وفى ختام جولة وزير الدولة للإنتاج الحربى داخل الشركة، اجتمع " العصار " برؤساء القطاعات والعاملين بالشركة وأجاب على أسئلتهم واستفساراتهم كافة، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى التطوير الدائم والمستمر والاستثمار في العمالة وتدريبهم على أحدث التكنولوجيات التصنيعية وكذلك إعطاء الفرصة للشباب لتقلد المناصب القيادية مشدداً على ضرورة التعاون ما بين الشباب وأصحاب الخبرات لتطوير الأداء بالشركة.

من جانبه، أشار المهندس خالد زكي رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن المصنع يعمل حاليا وفقا لاستراتيجية وخطه تسويقيه يتم تحديثها سنويا لتسويق منتجاته داخليا وخارجيا، وهناك خطه مستقبليه لفتح أسواق جديدة فى أفريقيا فى المرحلة المقبلة، كما أنه سيتم افتتاح منفذ للبيع بسور الشركة فى القريب العاجل.