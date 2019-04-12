video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على جثة شاب غرق بنهر النيل أثناء محاولته إنقاذ آخر بالحوامدية

الجمعة، 12 أبريل 2019 01:37 م
العثور على جثة شاب غرق بنهر النيل أثناء محاولته إنقاذ آخر بالحوامدية أتوبيس نهرى - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

عثر عدد من الأشخاص على جثة الشاب محمد فتح الباب الذى تعرض للغرق أثناء محاولته إنقاذ طفل سقط بنهر النيل، مما أسفر عن مصرعهما، حيث تم انتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد غرق شخصين بنهر النيل بالحوامدية، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن طفل يدعى "أحمد" تعرض للغرق أثناء استقلاله الأتوبيس النهرى، فحاول شاب يدعى "محمد فتح الباب" إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة غرقا، تحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أهالى غريقى الحوامدية يطلبون تكثيف الجهود للعثور على الجثتين فى النيل

انتشال جثة

غرق شاب

نهر النيل

الحوامدية

امن الجيزة




لا تفوتك
المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة