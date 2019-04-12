العثور على جثة شاب غرق بنهر النيل أثناء محاولته إنقاذ آخر بالحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

عثر عدد من الأشخاص على جثة الشاب محمد فتح الباب الذى تعرض للغرق أثناء محاولته إنقاذ طفل سقط بنهر النيل، مما أسفر عن مصرعهما، حيث تم انتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد غرق شخصين بنهر النيل بالحوامدية، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن طفل يدعى "أحمد" تعرض للغرق أثناء استقلاله الأتوبيس النهرى، فحاول شاب يدعى "محمد فتح الباب" إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة غرقا، تحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.