"الصحة العالمية": لدينا مستلزمات تكفي المنشآت الطبية في طرابلس لأسبوعين فقط

جنيف )أ ش أ(

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن لديها إمدادات طارئة تكفي المستشفيات والمنشآت الصحية في طرابلس لنحو أسبوعين.

وقال ممثل منظمة الصحة في ليبيا الدكتور سيد جعفر حسين - في مؤتمر صحفي بجنيف أوردته قناة (العربية) الإخبارية - إنه "بعد أسبوع من القتال لقي 75 شخصا حتفهم، وأصيب 323 شخصا، منهم 7 مدنيين قتلوا و10 أصيبوا".

وأكد أن المنظمة سلمت المستشفيات مستلزمات إسعاف وأدوية، مضيفا أنه حتى الآن فر 6 آلاف شخص من القتال، لكن منظمة الصحة لديها خطط طوارئ للتعامل مع نزوح "الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف" من القتال.

وأعرب عن خشيته من تفشي أمراض معدية بسبب المياه غير النظيفة وفرار السكان من القتال الدائر بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس.