السعودية والإمارات تواصلان دعم اليمنيين

إيمان حنا

أعلنت السعودية والإمارات تخصيص 200 مليون دولار ضمن مبادرة إمدادا لتلبية احتياجات اليمن، منها 40 مليون دولار لعلاج حالات سوء التغذية الحاد لدى الامهات والاطفال والإصحاح البيئى من خلال منظمة اليونيسف ، و140 مليون دولار لتوفير الاحتياجات الغذائية العاجلة من خلال برنامج الأغذية العالمى، 20 مليون دولار لمكافحة وباء الكوليرا وتأمين المحاليا من خلال منظمة الصحة العالمية ، بحسب العربية.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الله ربيعة المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة أن إجمالى ما قدمته دول التحالف العربى باليمن وخلال الأعوام الأربعة الماضية يزيد على 18 مليار دولار فى سعى دؤوب لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمنى .

وأشار إلى أن الأزمة الإنسانية فى اليمن سببها عدم احترام الميليشيا الحوثية لمبادئ اتفاقية ستكهولم فى ديسمبر الماضى، مؤكدا ضرورة تنفيذ برنامج عاجل مع الشركاء فى الأمم المتحدة بما يضمن سرعة الوصول إلى المناطق الاكثر احتياجا فى اليمن.

وكان الجيش اليمني قد أعلن أن عدد خروقات المليشيا الحوثية التي تم رصدها في جبهة الحديدة بلغ 2517 خرقا منذ بدء سريان الهدنة في 18 ديسمبر من العام الماضي إلى يومنا هذا، أسفرت عن مقتل 119 مدنيا من المواطنين وجرح 685 آخرين أغلبهم من النساء والأطفال.