الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على شركات تابعة لفنزويلا

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة اليوم الجمعة على 4 شركات و 9 سفن تابعة لفنزويلا فى أحدث محاولاتها للضغط على حكومة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو التى تراها واشنطن غير شرعية.

وأضحت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم أن 3 من الشركات تعمل فى ليبيريا وشركة تعمل فى إيطاليا، وذلك من دون التطرق للمزيد من التفاصيل حول ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن فنزويلا تشهد اضطراباً سياسياً متزايدا بعدما أعلن زعيم المعارضو خوان جوايدو فى 23 من شهر يناير الماضى نفسه رئيساً انتقالياً للبلاد.

وأعلنت دول عديدة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا فيما انتقد الرئيس "نيكولاس مادورو" التحرك واصفا إياه بانقلاب دبرته واشنطن وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.