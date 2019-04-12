الحكومة الفيدرالية فى كندا تقرر تعيين مزيد من القضاة لمعالجة طلبات اللجوء

أ ش أ

قررت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، تعيين المزيد من القضاة الفيدراليين لمعالجة طلبات اللجوء التي تتوقع ارتفاعها خلال الفترة القادمة، وخاصة طلبات اللجوء من الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي.

وكشفت إحصائيات رسمية عن تقديم 55025 شخصاً طلبات لجوء العام الماضي 2018، يعود أكثر من ثلثها لطالبي لجوء دخلوا البلاد بصورة غير قانونية. وتصل مهلة الانتظار للبت بالطلبات من 21 إلى 24 شهرا قبل أن يمثل طالب اللجوء للمرّة الأولى أمام لجنة الهجرة واللجوء في كندا.



وقررت الحكومة رفع عدد القضاة من 36 إلى 39 قاضيا بصورة دائمة لمعالجة الطلبات والبت فيها ، ولاقى قرار الحكومة ترحيبا من قبل المجلس الكندى للاجئين، حيث أكدت مديرة المجلس جانيت دنش أن التأخير في معالجة الطلبات يترك مضاعفات كثيرة على عائلات طالبي اللجوء.