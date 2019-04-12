video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 07:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الحكومة الفيدرالية فى كندا تقرر تعيين مزيد من القضاة لمعالجة طلبات اللجوء

الجمعة، 12 أبريل 2019 07:02 م
الحكومة الفيدرالية فى كندا تقرر تعيين مزيد من القضاة لمعالجة طلبات اللجوء لاجئين
أ ش أ
إضافة تعليق

قررت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، تعيين المزيد من القضاة الفيدراليين لمعالجة طلبات اللجوء التي تتوقع ارتفاعها خلال الفترة القادمة، وخاصة طلبات اللجوء من الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي.

وكشفت إحصائيات رسمية عن تقديم 55025 شخصاً طلبات لجوء العام الماضي 2018، يعود أكثر من ثلثها لطالبي لجوء دخلوا البلاد بصورة غير قانونية. وتصل مهلة الانتظار للبت بالطلبات من 21 إلى 24 شهرا قبل أن يمثل طالب اللجوء للمرّة الأولى أمام لجنة الهجرة واللجوء في كندا.


وقررت الحكومة رفع عدد القضاة من 36 إلى 39 قاضيا بصورة دائمة لمعالجة الطلبات والبت فيها ، ولاقى قرار الحكومة ترحيبا من قبل المجلس الكندى للاجئين، حيث أكدت مديرة المجلس جانيت دنش أن التأخير في معالجة الطلبات يترك مضاعفات كثيرة على عائلات طالبي اللجوء.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا: أكثر من 450 لاجئا يغادرون مخيم الركبان فى سوريا خلال يوم

"اللاجئون السوريون" تجربة نجاح لا تراها رويترز.. الوكالة البريطانية تنشر تقرير مشبوه عن معاناة السوريين بسبب الوضع الاقتصادى.. محاولات مفضوحة للوقيعة بين الشعبين.. ورئيس الجالية السورية فى مصر يفند الادعاءات

اليابان تمنح اللاجئين الماليين فى موريتانيا 3.8 مليون دولار

الأمم المتحدة والصحة العالمية تشيدان بإدراج مصر اللاجئين بحملة 100 مليون صحة

صور.. ماليزيا تخشى موجة هجرة جديدة من اللاجئين الروهينجا عبر البحر

العاهل الأردنى: التوصل لحل سياسى للأزمة السورية يضمن عودة آمنة للاجئين

لاجئين

كندا

قضاة

أخبار كندا




لا تفوتك
الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

قرعة تاريخية لكأس الأمم الأفريقية تحت "سفح الأهرامات".. سحب قرعة مونديال القارة السمراء اليوم بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة.. مصر والمغرب وتونس والكاميرون فى المستوى الأول.. ومواجهة محتملة بين الفراعنة والجزائر

قرعة تاريخية لكأس الأمم الأفريقية تحت "سفح الأهرامات".. سحب قرعة مونديال القارة السمراء اليوم بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة.. مصر والمغرب وتونس والكاميرون فى المستوى الأول.. ومواجهة محتملة بين الفراعنة والجزائر

قرعة أمم أفريقيا 2019.. الشرطة تؤمن الاحتفالات بسفح الهرم

قرعة أمم أفريقيا 2019.. الشرطة تؤمن الاحتفالات بسفح الهرم

محمد بركات يوجه نصائح للاعبي الأهلى قبل مواجهة صن داونز

محمد بركات يوجه نصائح للاعبي الأهلى قبل مواجهة صن داونز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة