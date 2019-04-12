الجار الله يكشف لـ"اليوم السابع" تفاصيل مساعى واشنطن اعتبار الإخوان إرهابية

كشف الكاتب الكويتى أحمد الجار الله، تفاصيل مساعى الولايات المتحدة الأمريكية اعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية، مشيرًا إلى أن واشنطن بالفعل أبلغت عددًا من الدول العربية نيتها اتخاذ إجراءات ضد الجماعة خلال الفترة المقبلة.

وقال الكاتب الكويتى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المتداول الآن فى الأروقة السياسية الشرق الوسطية، أن هناك إقدامًا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية اعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باعتباره الحرس الثورى الإيرانى منظمة إرهابية، لافتًا إلى أن واشنطن أبلغت دولاً عربية مهمة هذا القرار.

ولفت أحمد الجار الله، إلى أن الإخوان الآن يعيشون انعكاسات تصنيف الحرس الثورى الإيرانى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية منظمة إرهابية، مشيرًا إلى أن أمريكا عندما تعد تنفذ.