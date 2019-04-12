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التموين" تتعاقد على شراء 240 ألف طن قمح مستورد

الجمعة، 12 أبريل 2019 06:57 م
التموين" تتعاقد على شراء 240 ألف طن قمح مستورد قمح
كتب مدحت وهبة
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تعاقدت وزارة  التموين والتجارة الداخلية ، على شراء 240   ألف طن قمح مستورد من دول رومانيا واكرانيا ، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجى من السلع الأساسية ومنها القمح.
 
وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية ، اعلن عن بدء توريد موسم القمح المحلى من المزارعين اعتبارا من  منتصف شهر إبريل الجارى وأن كميات التوريد قد تكون ليست كبيرة فى بداية الموسم نظرا لحالة الأحوال الجوية ولكنها ستتزايد معدلات التوريد مع نهاية الشهر وكذلك فى الشهر المقبل، لافتا إلى حرص الحكومة على تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة القمح المحلى من خلال وضع سعر عادل للقمح، وهو685 جنيهًا  للأردب درجة نقاوة 23.5 وسعر670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5، ﻭأنه من المتوقع استلام كميات من القمح المحلى، خلال الموسم تقرب من 3 ملايين و600 ألف طن قمح.
 
 
 
 

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التموين

قمح مستورد

أوكرانيا ورومانيا




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