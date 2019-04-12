البريد يوقع اتفاق تعاون مع نظيره التوجولى فى مجال التجارة الإلكترونية

كتبت هبة السيد

التقى عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، كوادزو كواسى، مدير عام البريد التوجولى، خلال فعاليات اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمى بسويسرا، بهدف بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين البريد المصرى ونظيره التوجولى.

وأسفر اللقاء، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك فى مجال التجارة الإلكترونية بهدف إتاحة فرصة التسوق الإلكترونى لعملاء البريد التوجولى من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والصين عن طريق مركز التجميع اللوجيستى بالقاهرة.

وقال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، إن هذا البروتوكول يهدف لتوطيد أواصر التعاون وتعزيز العلاقات بين البريد المصرى والبريد التوجولى، ويساهم فى فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وتوجو للاستفادة من إمكانيات البريد المصرى لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية لعملاء البريد التوجولى بجودة عالية وبأسعار تنافسية، موضحاً أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم استخدام المركز اللوجيستى للبريد المصرى بمطار القاهرة الدولى فى التجارة الالكترونية حيث سيتم جمع البعائث من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وشحنها إلى مركز التجميع اللوجيستى بالقاهرة، ومن ثم إلى توجو مما يقلل تكاليف الشحن ورفع وتحسين مستوى الخدمة.

من جهته رحب كوادزو كواسى، مدير عام البريد التوجولى، بالتعاون المشترك مع البريد المصرى متمنياً استمرار تبادل الخبرات بين البريد المصرى والتوجولى لنقل تجربة نجاح البريد المصرى فى ميكنة الخدمات وتطبيق الشمول المالى، كما أشاد رئيس البريد التوجولى بما توصل إليه البريد المصرى من تطور فى البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير مكاتب البريد وتحويلها من الشكل التقليدى إلى مراكز خدمات متكاملة.

جدير بالذكر أن البريد المصرى أنشأ أكبر مركز تجميع لوجيستى فى المنطقة "Consolidation Hub" لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية وتجميع وإعادة توجيه البعائث البريدية، حيث تم خلال الفترة الماضية توقيع العديد من الاتفاقيات مع كل من نيجيريا وغينيا كوناكرى وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار وليبيا والسودان والكاميرون الأمر الذى يعد تجسيداً واضحا للدور الإقليمى والدولى الذى يقوم به البريد المصرى.