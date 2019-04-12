video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 06:54 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تطلق دورة تدريبية للدعاة عن مفهوم الدولة الوطنية والحفاظ عليها

الجمعة، 12 أبريل 2019 05:18 م
الأوقاف تطلق دورة تدريبية للدعاة عن مفهوم الدولة الوطنية والحفاظ عليها وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الأوقاف ، عن عقد دورة تدريبية  20 ابريل الجارى  بالمحافظات التالية : شمال سيناء ، جنوب سيناء ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر – مطروح ، المنيا .
على أن تقوم كل مديرية بعمل الدورة المطلوبة لجميع الأئمة المعينين بها  وتكون الدورة مجمعة لجميع الأئمة عدا شمال سيناء فيتم إقامة ثلاث دورات متوازية في مراكز الثقافة الإسلامية بها.

وقالت وزارة الاوقاف ، إن الدورة تأتى في إطار حرص وزارة الأوقاف على ترسيخ قيم المواطنة ، والحفاظ على هوية الدولة الوطنية ، وتأكيدًا على أن العلاقة بين الدين والدولة علاقة تكامل لا تضاد ، وأن الحفاظ على الأوطان  من أهم مقاصد الأديان و من الكليات الست التي ينبغي الحفاظ عليها.
 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف: خيانة جماعة الإخوان الإرهابية لأوطانها فاقت كل تصورات العقل

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة غدًا بمسجد الحامدية الشاذلية بالجيزة

وزاره الاوقاف

قيم المواطنة

الأديان

تدريب الدعاة

مراكز الثقافة الاسلامية




لا تفوتك
الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

الجامعة العربية تصدر بيانا حول السودان وتتطلع لتحلى الجميع بالحكمة

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

قرعة تاريخية لكأس الأمم الأفريقية تحت "سفح الأهرامات".. سحب قرعة مونديال القارة السمراء اليوم بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة.. مصر والمغرب وتونس والكاميرون فى المستوى الأول.. ومواجهة محتملة بين الفراعنة والجزائر

قرعة تاريخية لكأس الأمم الأفريقية تحت "سفح الأهرامات".. سحب قرعة مونديال القارة السمراء اليوم بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة.. مصر والمغرب وتونس والكاميرون فى المستوى الأول.. ومواجهة محتملة بين الفراعنة والجزائر

قرعة أمم أفريقيا 2019.. الشرطة تؤمن الاحتفالات بسفح الهرم

قرعة أمم أفريقيا 2019.. الشرطة تؤمن الاحتفالات بسفح الهرم

محمد بركات يوجه نصائح للاعبي الأهلى قبل مواجهة صن داونز

محمد بركات يوجه نصائح للاعبي الأهلى قبل مواجهة صن داونز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة