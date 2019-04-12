الأوقاف تطلق دورة تدريبية للدعاة عن مفهوم الدولة الوطنية والحفاظ عليها

أعلنت وزارة الأوقاف ، عن عقد دورة تدريبية 20 ابريل الجارى بالمحافظات التالية : شمال سيناء ، جنوب سيناء ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر – مطروح ، المنيا .

على أن تقوم كل مديرية بعمل الدورة المطلوبة لجميع الأئمة المعينين بها وتكون الدورة مجمعة لجميع الأئمة عدا شمال سيناء فيتم إقامة ثلاث دورات متوازية في مراكز الثقافة الإسلامية بها.

وقالت وزارة الاوقاف ، إن الدورة تأتى في إطار حرص وزارة الأوقاف على ترسيخ قيم المواطنة ، والحفاظ على هوية الدولة الوطنية ، وتأكيدًا على أن العلاقة بين الدين والدولة علاقة تكامل لا تضاد ، وأن الحفاظ على الأوطان من أهم مقاصد الأديان و من الكليات الست التي ينبغي الحفاظ عليها.

