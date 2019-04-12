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الخميس المقبل..

الأقصر تحتفل بالليلة الختامية لمولد العارف بالله أبوالحجاج الأقصرى

الجمعة، 12 أبريل 2019 09:31 ص
الأقصر تحتفل بالليلة الختامية لمولد العارف بالله أبوالحجاج الأقصرى مولد أبو الحجاج الأقصرى - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى
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تستعد محافظة الأقصر، لاحتفالات مولد العارف بالله الإمام أبوالحجاج الأقصرى، الخميس المقبل، بإقامة الليلة الختامية فى ميدان أبو الحجاج، بحضور كل من محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، واللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، وعدد من قيادات المحافظة ومديرية الأمن.

ويكون افتتاح الليلة الختامية لمولد الإمام أبو الحجاج الأقصرى، بتلاوة القرآن الكريم للشيخ ممدوح عبد الستار، وتختتم بمديح نبوى للمداح عاطف الهو، ويتحدث خلال الفعالية محافظ الأقصر ، ورجال الأوقاف والأزهر الشريف بالمحافظة، وفي صباح يوم الجمعة تخرج دورة المولد السنوية التى تجوب كافة أنحاء المدينة فى طقوس روحانية كل عام فى نفس التوقيت.

من جانب آخر، تبدأ محافظة الأقصر ومجلس مدينة الأقصر، فى أعمال النظافة والتجميل والتطوير لميدان أبو الحجاج، لاستقبال الاحتفالات وكافة ضيوف المولد من مختلف مدن وقرى المحافظة والمحافظات المجاورة.

 


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