الأزهر يدين تفجير "كويتا" فى باكستان ويؤكد:"استهداف الأبرياء يتنافى مع الإسلام"

كتب لؤى على

أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابى الذى وقع فى إحدى أسواق مدينة كويتا الباكستانية، اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجدد الأزهر الشريف تأكيده على رفضه التام لمثل هذه الأعمال الإرهابية البغيضة التى تستهدف المدنيين وتروع الأبرياء، مشددًا على أنَّ استهداف الأبرياء عمل يتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الشرائع السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية التى تجرم كافة أشكال العنف والإرهاب .

وتقدم الأزهر بخالص العزاء لباكستان، رئيسًا وحكومًة وشعبًا، سائلًا الله –تعالى- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.