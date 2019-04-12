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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الجمعة، 12 أبريل 2019 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة طقس معتدل - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.
 
والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وعلى خليج السويس وغرب البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدلا إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية. 
 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى 

 
القاهرة 15 28 
شبين الكوم 15 27 
طنطا 14 27 
دمنهور 11 24 
الإسكندرية 10 25 
بلطيم 10 24 
مطروح 11 23 
السلوم 10 27 
سيوة 11 30 
بورسعيد 16 21 
دمياط 14 21 
الزقازيق 14 25 
الإسماعيلية 13 28 
السويس 13 28 
العريش 12 22 
رفح 12 22
رأس سدر 16 28 
نخل 07 25 
نويبع 20 29 
طابا 12 28 
كاترين 07 24 
الطور 18 26 
شرم الشيخ 21 28 
الغردقة 19 29 
مرسى علم 19 28 
الفيوم 13 29 
بنى سويف 14 29 
المنيا 13 29 
أسيوط 14 30 
سوهاج 14 30 
قنا 15 31 
الأقصر 15 32 
أسوان 18 33 
أبوسمبل 19 33 
الوادي الجديد 16 32 
شلاتين 19 29 
أبو رماد 19 29 
حلايب 20 28 
رأس حدربة 20 28 
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى: 

 

الصغرى العظمى 

 
مكة المكرمة 22 36 
المدينة 20 33 
الرياض 16 30 
المنامة 22 28 
أبوظبي 22 30 
الدوحة 20 28 
الكويت 18 28 
دمشق 08 23 
بيروت 16 22 
عمان 10 24 
القدس 10 22 
غزة 13 22 
بغداد 14 28 
مسقط 26 30 
صنعاء 12 25 
الخرطوم 24 40 
طرابلس 13 20 
تونس 11 19 
الجزائر 08 16 
الرباط 09 20 
نواكشوط 17 30 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

 

الصغرى العظمى 

 
أنقرة 06 16 
إسطنبول 12 18 
إسلام آباد 19 30 
نيودلهي 25 40 
جاكرتا 24 33 
بكين 08 20 
كوالامبور 25 34 
طوكيو 06 14 
أثينا 10 18 
روما 07 17 
باريس 01 12 
مدريد 05 18 
برلين 00 06 
لندن 02 08 
مونتريال 05 10 
موسكو 00 05 
نيويورك 12 18 
واشنطن 13 20
 

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