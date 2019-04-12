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اعتقال مساعد مؤسس ويكيليكس فى الإكوادور خلال محاولته الفرار إلى اليابان

الجمعة، 12 أبريل 2019 09:45 ص
اعتقال مساعد مؤسس ويكيليكس فى الإكوادور خلال محاولته الفرار إلى اليابان جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
كيتو /أ ش أ/
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أعلنت ماريا باولا رومو وزيرة الداخليّة الإكوادوريّة، اعتقال مساعد مؤسس موقع (ويكيليكس) للتسريبات، خلال محاولته المغادرة إلى اليابان.

وأوضحت رومو - وفقا لما ذكرته صحيفة (مترو إكوادور) الإكوادورية - أن مساعد مؤسّس ويكيليكس كان يحاول الفرار إلى اليابان على خلفية الاشتباه فى تدخله فى شئون الإكوادور الداخلية، مضيفة "أن أحد الأشخاص المقربين جدًا من مؤسسة ويكيليكس، يعيش هنا وتم اعتقاله خلال محاولته المغادرة إلى اليابان".

وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت - أمس - جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس فى سفارة الإكوادور فى لندن التى لجأ إليها منذ عام 2012، بعدما سحبت الإكوادور حقه فى اللجوء.

يذكر أن أسانج -الذى تسبب فى إحراج الولايات المتحدة بعد نشره عددا كبيرا من الوثائق السرية- كان قد لجأ إلى سفارة الإكوادور فى لندن قبل سنوات، حيث طلب حق اللجوء السياسى للإفلات من محاولات تسليمه إلى السويد، بتهمة التحرش الجنسي.

وقال الرئيس الإكوادورى لينين مورينو، أمس بعد اعتقال مؤسس موقع "ويكيليكس" فى لندن، إن بريطانيا ضمنت للاكوادور عدم تسليمه إلى دولة تطبق عقوبة الإعدام.

 


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